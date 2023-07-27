吃安眠藥仍騎車外出 嘉義民雄婦連人帶車掉落卡溝渠

一名陳姓婦人日前深夜服安眠藥後，仍駕電動輪椅機車出門，行經嘉縣民雄鄉嘉76鄉道時，不明原因，偏離道路掉落卡水溝動彈不得，所幸灌溉溝無放水，又恰好員警巡邏發現溝渠有異常光線閃爍，及時搶救受困婦人送醫治療。

民雄警分局民興所警員陳項羿、鄭明岳日前深夜時段巡邏，經嘉76鄉道見路旁水溝有不明光源，經下車查看，發現一身障電動輪椅車掉落水溝且頭燈還亮著，驚見溝渠內倒臥一受困婦人。

所幸警方呼叫該婦人意識清楚可對話，但其下半身遭車輛壓住受困，員警立即跳入溝渠搶救，通報消防隊救護車到場救援協助脫困，並將婦人送嘉義基督教醫院救治。

警方調查表示，該60歲陳姓婦人住民雄鄉是身障人士，因服用安眠藥後仍駕駛電動輪椅車出門，行經該路段因嗜睡導致落入路旁溝渠，員警巡邏發現時，距掉落水溝半小時有，所幸發現早及時搶救。