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影／3煞當街持棒揮砸砂石車 只因排班嫌隙 新北警：依法究辦
砂石車司機趙男，昨天下午人車在新北市林口區下福里台15線20K橋墩旁，遭3名惡煞持球棒揮砸，導致車後視鏡、擋風玻璃毀損，路過民眾驚見拍下過程上傳LINE社群。今天上午警方循線找到趙男，經了解是雙方排班問題互生嫌隙，趙男不願提告，警仍依社會秩序維護法，循線通知滋事3嫌到案說明依法究辦。
據了解，趙姓男子（47歲）是一名砂石車司機，這個月24日他因排班問題與另名砂石車司機「漢堡」有所爭吵，雙方透過無線電隔空嗆罵互不相讓。昨天下午1時許，趙男人車停在新北市林口區下福里台15線20公里處橋墩旁，等待派遣載運附近土方。
不料，漢堡卻戴的兩煞突然出現，各自手拿球棒朝著趙男砂石車頭一陣揮砸，導致趙男砂石車左邊後視鏡毀損掉落、前擋風玻璃破裂，所幸趙男沒有受傷。其他用路人經過，驚見3煞持棒揮砸砂石車用手機拍下，將畫面上傳LINE社群《社會事新聞影音》。
對此林口警方表示，今天上午循線聯繫上趙男，初步了解雙方是因為排班問題互嗆口角，詢問趙男他不願提告，警仍依社會秩序維護法，通知3煞到案說明依法究辦。
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