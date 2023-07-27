快訊

財產破億隱藏富豪多在中南部 為何他們偏愛財放公股銀行？

杜蘇芮颱風各地風雨情形曝 專家憂恐被較強懸臂掃中

三星Galaxy Z Fold5、Google Pixel Fold「一樣貴」誰厲害？1圖看8重點拚當摺疊手機王者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台版「浩克」深夜發文向警道歉 但提告求償仍未落幕

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

台版「浩克」朱姓男子今年5月大鬧超商，因警方到場噴辣椒水制伏時攻擊員警，造成員警情緒失控，事後被警棍打到頭破血流，引發社會譁然。朱男昨晚在社群網站發限時動態向警方道歉，但他日前提告員警傷害罪並求償60萬元，官司仍在進行，限動內容及目的再度成為討論焦點；桃園市警局表示，不知中壢分局與朱男是否達成和解，但尊重朱男的做法與權益，一切靜待司法調查。

朱姓男子昨天晚上在限時動態發文，內容稱「原來最大的心魔是我自己，很抱歉對社會散播了這麼多恐懼和焦慮。我只想說對不起。也很抱歉，因為我的情緒失控，勿（應為誤）傷了當時到場的兩位員警。接下來我只想好好面對我自己、我的老婆，還有我最愛的健美。」

據悉，朱男雖然向警方道歉，但他日前也提告警方打人並附帶民事求償60萬元，案件尚未撤告。不過，由公務員犯傷害罪屬非告乃論，即便朱男承認錯誤且有意撤告，案件仍會持續偵辦。

對此，桃園市警局表示尊重司法調查，未來也會引以為戒，加強員警訓練及情緒管理。

朱男被員警噴辣椒水後情緒失控，與員警爆發肢體衝突。記者翁唯真／翻攝
朱男被員警噴辣椒水後情緒失控，與員警爆發肢體衝突。記者翁唯真／翻攝

延伸閱讀

桃園浩克又出事！台中和新婚妻住汽旅狂吼警方強制送醫

超商浩克閃婚！新婚妻曬結婚證書「從不開玩笑」 網傻眼：在激前女友？

警察伸手壓制不住超商浩克？ 資深網友曝2原因：非常困難

台版桃園浩克最新心聲曝 前後任女友發文疑意有所指

相關新聞

台版「浩克」深夜發文向警道歉 但提告求償仍未落幕

台版「浩克」朱姓男子今年5月大鬧超商，因警方到場噴辣椒水制伏時攻擊員警，造成員警情緒失控，事後被警棍打到頭破血流，引發社...

影／驚險！台中砂石車失控倒退嚕翻車 後方駕駛機警急閃躲壓車劫

驚險影像曝光，台中市大甲區甲東路昨天傍晚發生砂石車翻車意外，砂石車往後滑行翻車，再撞後方轎車，幸無人傷亡，砂石車上載滿大...

影／3煞當街持棒揮砸砂石車 只因排班嫌隙 新北警：依法究辦

砂石車司機趙男，昨天下午人車在新北市林口區下福里台15線20K橋墩旁，遭3名惡煞持球棒揮砸，導致車後視鏡、擋風玻璃毀損，...

影／老車開到一半右輪胎竟跑了 高雄婦人手足無措幸來了救星

杜蘇芮颱風來襲前，1輛老轎車行經高雄市鬧區要道，突然1個輪胎折損脫落，開車的婦人手足無措，巡邏員警經過見狀，趕緊協助找拖...

婦人八卦山風景區散心跌落山坡 警認真找救了她一命

桃園一名58歲婦人日前心情不佳，告知家人要到彰化八卦山散心，出門後就失去蹤跡未歸，家人緊急通報桃園警方，再轉報彰化警方，...

影／滲漏污泥注意！三峽警加強取締砂石車 26天舉發237件

這個月1日開始，新北市三峽警方針對砂石車車斗裝載未依規定、未依指定時間路線而行駛、超載、飛散滲漏等違規情事，執行「追砂勤...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦