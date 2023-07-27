台版「浩克」深夜發文向警道歉 但提告求償仍未落幕

台版「浩克」朱姓男子今年5月大鬧超商，因警方到場噴辣椒水制伏時攻擊員警，造成員警情緒失控，事後被警棍打到頭破血流，引發社會譁然。朱男昨晚在社群網站發限時動態向警方道歉，但他日前提告員警傷害罪並求償60萬元，官司仍在進行，限動內容及目的再度成為討論焦點；桃園市警局表示，不知中壢分局與朱男是否達成和解，但尊重朱男的做法與權益，一切靜待司法調查。

朱姓男子昨天晚上在限時動態發文，內容稱「原來最大的心魔是我自己，很抱歉對社會散播了這麼多恐懼和焦慮。我只想說對不起。也很抱歉，因為我的情緒失控，勿（應為誤）傷了當時到場的兩位員警。接下來我只想好好面對我自己、我的老婆，還有我最愛的健美。」

據悉，朱男雖然向警方道歉，但他日前也提告警方打人並附帶民事求償60萬元，案件尚未撤告。不過，由公務員犯傷害罪屬非告乃論，即便朱男承認錯誤且有意撤告，案件仍會持續偵辦。