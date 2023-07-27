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影／滲漏污泥注意！三峽警加強取締砂石車 26天舉發237件

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

這個月1日開始，新北市三峽警方針對砂石車車斗裝載未依規定、未依指定時間路線而行駛、超載、飛散滲漏等違規情事，執行「追砂勤務」加強取締，26天共開出237張違規罰單，其中32張違規嚴重罰單，開罰總金額就超過202萬2千元罰鍰，提醒用路人要注意以免挨罰。

三峽警分局表示，有鑑於轄內砂石車常有車斗裝載未依規定、未依指定時間路線而行駛、超載、飛散滲漏等違規情事，警方特別於近日選定大型車易出沒之路段實施強化執法專案，針對上述違規項目加強稽查攔檢，鐵腕執行「追砂勤務」，主動出擊。

這個月25日警方於三峽區龍埔路與介壽路2段路口，實施機動式路檢勤務時，就發現鄭姓男子（42歲）駕駛的砂石車沿路汙泥滲漏，當場攔下依道路交通管理處罰條例第30條第2項，汽車裝載時，所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，開處3000元以上1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

三峽警方統計，從這個月1日到26日為止舉發大型車輛違規237件，其中違規樣態較為嚴重的包括14件砂石車超載，15件載運貨物車輛不依規定及13件飛散滲漏，光是這32張罰單，開罰總金額就上看202萬2千元，提醒用路人要注意以免挨罰。

新北市三峽警方加強取締違規砂石車，26天已舉發237件違規。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽警方加強取締違規砂石車，26天已舉發237件違規。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽警方加強取締違規砂石車，26天已舉發237件違規。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽警方加強取締違規砂石車，26天已舉發237件違規。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽警方加強取締違規砂石車，26天已舉發237件違規。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽警方加強取締違規砂石車，26天已舉發237件違規。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽警方加強取締違規砂石車，26天已舉發237件違規。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽警方加強取締違規砂石車，26天已舉發237件違規。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽警方加強取締違規砂石車，26天已舉發237件違規。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽警方加強取締違規砂石車，26天已舉發237件違規。記者曾伯愷／翻攝

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