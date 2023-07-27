聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄高中生暑假打工幫詐團 首次實戰取款就被逮
高雄68歲陳姓男子誤信投資廣告，前後交了376萬元給詐騙集團，昨天詐團再要求陳男匯款，陳已驚覺上當報警，警方與陳男合力釣出詐團車手，逮捕取款的顏姓男子時，發現他僅16歲，趁暑假幫詐團打工賺錢，看得員警直搖頭，全案警詢後， 依涉嫌詐欺罪及洗錢防制法等罪嫌移送法辦。
警方表示，陳男今年6、7月間聽信詐團話術，誤信投資現金可以獲取高額利潤，陸續與詐團面交5次，前後支付376萬元，昨天因詐團再要求陳男匯款，但陳男見投資都未取回本金，懷疑碰上詐騙，在交款前跑到鹽埕警分局七賢路派出所報案。
員警受理後並未打草驚蛇，和陳男合作釣出取款車手，趁昨下午5時許陳男與車手約定碰面時，在建國四路某間超商將出面取款的顏姓男子逮捕。
盤查顏男身分時，發現不僅陳男受害，還有一名張姓女子誤信投資話術，遭騙200萬元，也是準備交由顏男取款。
據了解，顏男僅16歲，因高中放暑假，在網路看到詐團刊登的徵才廣告，因缺錢花用便應徵當取款車手，昨天是他首次上線實戰，結果薪水還沒拿到，就遭警方逮捕，面臨詐欺、洗錢防制法等罪責。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言