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高雄高中生暑假打工幫詐團 首次實戰取款就被逮

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄68歲陳姓男子誤信投資廣告，前後交了376萬元給詐騙集團，昨天詐團再要求陳男匯款，陳已驚覺上當報警，警方與陳男合力釣出詐團車手，逮捕取款的顏姓男子時，發現他僅16歲，趁暑假幫詐團打工賺錢，看得員警直搖頭，全案警詢後， 依涉嫌詐欺罪及洗錢防制法等罪嫌移送法辦。

警方表示，陳男今年6、7月間聽信詐團話術，誤信投資現金可以獲取高額利潤，陸續與詐團面交5次，前後支付376萬元，昨天因詐團再要求陳男匯款，但陳男見投資都未取回本金，懷疑碰上詐騙，在交款前跑到鹽埕警分局七賢路派出所報案。

員警受理後並未打草驚蛇，和陳男合作釣出取款車手，趁昨下午5時許陳男與車手約定碰面時，在建國四路某間超商將出面取款的顏姓男子逮捕。

盤查顏男身分時，發現不僅陳男受害，還有一名張姓女子誤信投資話術，遭騙200萬元，也是準備交由顏男取款。

據了解，顏男僅16歲，因高中放暑假，在網路看到詐團刊登的徵才廣告，因缺錢花用便應徵當取款車手，昨天是他首次上線實戰，結果薪水還沒拿到，就遭警方逮捕，面臨詐欺、洗錢防制法等罪責。

警方昨天與陳姓老翁合作，逮捕幫詐騙集團取款的顏姓車手。記者張議晨／翻攝
警方昨天與陳姓老翁合作，逮捕幫詐騙集團取款的顏姓車手。記者張議晨／翻攝

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