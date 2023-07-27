影／杜蘇芮來襲 台中女凌晨雨天回家煞車失靈慘摔釀火燒車
杜蘇芮颱風來襲，台中市昨陸續下起間歇雨，曾姓女騎士今凌晨騎車經南屯區疑天雨路滑自摔，機車還因摩擦柏油路瞬間起火，民眾目擊火燒車連忙報警，所幸曾女僅四肢擦挫傷沒有大礙，警方調閱監視器確認曾女自摔、酒測值為0。
台中第4分局指出，黎明派出所今凌晨2多獲報河南路上、市政南二路口有火燒車，警員到場發現曾姓女騎士（32歲）騎車要回家途中因看到號誌轉換成紅燈，但卻煞車失靈才導致摔車。
曾女的機車也因摩擦柏油路冒出火光，導致整輛車燒成火球，警方隨即先向周邊社區借用滅火器，避免火勢擴大波及人車，最後由消防人員到場撲滅火勢。
警方表示，曾女酒測值為0，所幸僅四肢擦挫傷沒有生命危險，警方也通知環保局到場清理路面，於凌晨3點半清理完畢恢復通車。
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