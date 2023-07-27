影／三重公園半夜驚傳大喊救命 少年被前女友糾眾痛毆成傷
新北市1名17歲周姓少女，向27歲王姓乾哥哥訴苦遭前男友始亂終棄。王男昨天深夜將17歲陳姓少年押到三重區的公園，夥同另3人圍毆，打到少年淒厲哭喊救命，深夜驚動附近居民。警方獲報迅速於2小時內找到所有涉案6人，依妨害自由等罪嫌偵辦。
三重警分局今天凌晨0時許，獲報三重區龍門路三德公園有人大喊救命，員警趕抵已無人，調閱監視器發現稍早有1輛黑色轎車、2輛機車駛離現場，以車追人於凌晨2時許，分別自三重、蘆洲等地將所有人帶回派出所調查。
原來起因於17歲小情侶感情糾紛，王嫌為幫周姓少女出一口氣，昨晚11時許開車帶著少女去找前男友，把陳姓少年從台北市林森北路押到三重的公園，隨後17歲林姓、16歲的賴姓和鄭姓少年共3人分乘機車趕抵。
接著王嫌、林嫌2人聯手，當著少女面前教訓陳姓少年，徒手圍毆打到他雙手掌、左小腿、頭頂瘀血紅腫大喊救命求饒，另2名少年聲稱僅在旁助勢，打完之後所有人各自鳥獸散。
不甘挨揍的陳姓少年到案提出告訴，警方詢後將王嫌、周女等5人分別依妨害秩序、妨害自由、傷害罪嫌、以及違反少年事件處理法，函送新北地檢署和新北地方法院少年法庭。
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