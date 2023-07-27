影／投資遭詐騙345萬 詐團要求再加碼100萬 新北警逮車手

新北市張姓男子今年加入Line投資群組後，誤信投資公司人員話術，陸續領款面交345萬元，日前要求再加碼100萬元投資，才驚覺有異報案，汐止警方日前趁面交時逮詐團車手王姓男子，警訊後依詐欺罪嫌移送士林地檢署偵辦。

新北市張姓男子今年6月加入Line投資群組後，誤信投資公司人員話術，陸續領款面交345萬元，日前以投資回報率增高為由，要求再加碼100萬元投資，張男才驚覺有異於今年7月21日向警方報案。

汐止警方受理後，取得張男同意，以假鈔100萬元為誘餌，與詐騙集團聯繫後，並期約於超商內交付款項，本月24日下午趁面交時逮捕從台南搭高鐵北上取款的詐團車手王姓男子（25歲）當場人贓俱獲，查扣犯案用手機一支、假鈔現金100萬元、投資公司工作證、現金收據憑證等相關證物。