聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄孕婦颱風天臨盆 道路濕滑加沿線紅燈夫奔警所求助
高雄市陳姓孕婦昨晨在家中突腹痛，吳姓丈夫見妻子疼痛難耐，等不及叫救護車自行駕車，因杜蘇芮颱風帶來雨勢，道路濕滑，吳不敢開快車，又因沿途等紅燈耗時，途經鼎山派出所，急求助警方，警車開道後，讓8分鐘路程僅花3分鐘就抵達，讓陳婦順利生產。
三民二警分局鼎山所警員陳信豪、張琦與許義澤昨清晨5時許擔服值班、備勤勤務，吳姓男子（28歲）突然慌張地跑進派出所，急忙向員警求助，吳告知警方，妻子即將臨盆，急需警方協助。
警方了解得知，吳的陳姓妻子（31歲）當天清晨在仁武區家中突然腹痛，吳因事態緊急，來不及呼叫救護車，即自行駕車載孕妻前往高醫。
由於途中下雨，道路溼滑，吳男車速不敢過快，但沿途停等紅燈又耗時，吳見妻子疼痛難耐，因車子剛好經過鼎山所，於是向警方求救，請求警方協助開道。
警方聽聞後，發現情況危急，隨即駕警車在前後沿線鳴笛開道，原本2.6公里得花8分鐘的路程，3分鐘即火速抵達，順利將陳婦護送抵醫院生產。
吳男在妻子順利生產後，去電至派出所，指女兒順利出生平安健康，對警方「助產」表達感謝之意。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言