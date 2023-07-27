高雄孕婦颱風天臨盆 道路濕滑加沿線紅燈夫奔警所求助

高雄市陳姓孕婦昨晨在家中突腹痛，吳姓丈夫見妻子疼痛難耐，等不及叫救護車自行駕車，因杜蘇芮颱風帶來雨勢，道路濕滑，吳不敢開快車，又因沿途等紅燈耗時，途經鼎山派出所，急求助警方，警車開道後，讓8分鐘路程僅花3分鐘就抵達，讓陳婦順利生產。

三民二警分局鼎山所警員陳信豪、張琦與許義澤昨清晨5時許擔服值班、備勤勤務，吳姓男子（28歲）突然慌張地跑進派出所，急忙向員警求助，吳告知警方，妻子即將臨盆，急需警方協助。

警方了解得知，吳的陳姓妻子（31歲）當天清晨在仁武區家中突然腹痛，吳因事態緊急，來不及呼叫救護車，即自行駕車載孕妻前往高醫。

由於途中下雨，道路溼滑，吳男車速不敢過快，但沿途停等紅燈又耗時，吳見妻子疼痛難耐，因車子剛好經過鼎山所，於是向警方求救，請求警方協助開道。

警方聽聞後，發現情況危急，隨即駕警車在前後沿線鳴笛開道，原本2.6公里得花8分鐘的路程，3分鐘即火速抵達，順利將陳婦護送抵醫院生產。