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刺胎怪客出現！樹林大同山16車輪胎遭刺 網轟：可惡

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市樹林警分局這個月25日獲報，保安街二段45巷內有人惡意刺破汽車輪胎。警方獲報到場初估超過10輛車輪胎遭人刺破，由於該路段位處山區小徑，沒有裝設監視器偵辦困難，目前已先連繫被害車主到派出所釐清布線追查，同時加派警力於附近巡邏因應。

據了解，新北市樹林區郭姓男子，日前將汽車臨停在保安街二段45巷63號附近，汽車輪胎卻遭人惡意刺破，郭男於這個月25日傍晚向轄區警方報案。昨天晚上有網友也在場自錄影片，並貼文臉書社群《樹林人愛樹林》寫到「樹林大同山車子16台車子輪胎被劃破，希望警察大人把歹徒揪出來賠款，不容這惡行再犯……」

網友貼文一出引發熱議，有網友說「報警處理」、「希望警察重視」、「找當地里長申請加強警察巡邏」、「現在是放暑假期間，一堆猴子都往山上跑」、「山區是容易犯罪的地方」、「省停車費自求多福了」等話。

對此樹林警分局表示，民眾向警方報案指稱，其小客車停於樹林區保安街二段45巷內，遭人以尖銳物刺破輪胎。目前警方已依規定受理積極布線偵辦中，同時也會派員加強附近巡邏。

新北市樹林區保二段45巷內出現刺胎怪客，網友透過臉書貼文怒轟可惡。圖／臉書《樹林人愛樹林》
新北市樹林區保二段45巷內出現刺胎怪客，網友透過臉書貼文怒轟可惡。圖／臉書《樹林人愛樹林》
新北市樹林區保安街二段45巷內出現刺胎怪客，引發網友討論。圖／臉書《樹林人愛樹林》
新北市樹林區保安街二段45巷內出現刺胎怪客，引發網友討論。圖／臉書《樹林人愛樹林》
新北市樹林區保安街二段45巷內，近日出現刺胎怪客，目前警方正布線追查。圖／臉書《樹林人愛樹林》
新北市樹林區保安街二段45巷內，近日出現刺胎怪客，目前警方正布線追查。圖／臉書《樹林人愛樹林》
新北市樹林區保安街二段45巷內，近日出現刺胎怪客，目前警方正布線追查。圖／臉書《樹林人愛樹林》
新北市樹林區保安街二段45巷內，近日出現刺胎怪客，目前警方正布線追查。圖／臉書《樹林人愛樹林》
新北市樹林區保安街二段45巷內，近日出現刺胎怪客，目前警方正布線追查。圖／臉書《樹林人愛樹林》
新北市樹林區保安街二段45巷內，近日出現刺胎怪客，目前警方正布線追查。圖／臉書《樹林人愛樹林》

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