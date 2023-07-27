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影／「歸暝嘸睏」 颱風夜行竊菸渣味露餡 台南警逮慣竊

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

杜蘇芮颱風來襲，42歲陳姓男子昨晨2時許沒睡，在台南市區摸黑行竊，他於中華西路2段民宅前發現吳姓男子轎車未上鎖，竟開啟車門進入行竊車內置物箱3000元得逞，10分鐘後又在頂美二街搜刮郭姓男子放在車內3包香菸後離去。經警調閱監視器，晚間7時在東區網咖內查緝到案。

警方調查，吳男因無抽菸，昨天中午準備開車時，突然發現車內有莫名菸味及菸灰渣，經檢查車內物品後，才發現放在置物箱的3000元遭竊，急忙報案。

無獨有偶，距離該竊案地點700公尺外的頂美二街，郭男轎車也未上鎖，放在車內3包香菸（價值300元）也不翼而飛。

台南市警二分局長樂派出所員警受理後，立即調閱分析影像比對，研判確認同為轄內列管的陳姓慣竊所為，立即兵分多路前往他平日流連的網咖店查訪。昨晚7時在東區中華東路上網咖找到他，正在網咖內打玩遊戲。

「歸暝嘸睏」員警上前確認陳男身分，並出示相關行竊影像，他看東窗事發也只好認栽。然而，他行竊所得財物，已因打玩網路遊戲時享樂花用殆盡。警方訊問後依涉竊盜罪嫌將他送辦。

※ 提醒您：吸菸有礙健康

陳男昨晨在中華西路二段上發現吳姓男子轎車未上鎖，開啟車門進入行竊車內置物箱3000元，吳男白天發現車內有莫名菸味及菸灰渣才發現遭竊，報警處理。圖／讀者提供
陳男昨晨在中華西路二段上發現吳姓男子轎車未上鎖，開啟車門進入行竊車內置物箱3000元，吳男白天發現車內有莫名菸味及菸灰渣才發現遭竊，報警處理。圖／讀者提供
陳男見郭男停放在頂美二街的轎車未上鎖，偷走在車內3包香菸，被監視器拍個正著。圖／讀者提供
陳男見郭男停放在頂美二街的轎車未上鎖，偷走在車內3包香菸，被監視器拍個正著。圖／讀者提供

杜蘇芮颱風

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