韓國歐巴訪友搞丟護照行李 竹市警即刻救援

一名來自韓國首爾的朴姓男子昨天晚間到新竹市警察局第二分局東勢派出所求助，比手畫腳、中英文夾雜告訴警方，他從台北搭高鐵至新竹訪友，卻不慎將護照、筆電背包遺失在高鐵車廂內。值班警員賴立昇見狀，立刻安撫朴的心情，隨後開車載朴至新竹高鐵站，詢問後，所幸朴的私人物品已被民眾拾獲並送至台中站，讓朴鬆一口氣，並請求與賴合照，感謝這場跨國「即刻救援」。

警方指出，朴男於昨晚8點多慌忙跑進勢派出所，急得像熱鍋上的螞蟻，中英文夾雜向警方求助，指自己從台北搭高鐵至新竹訪友，卻不慎將護照、筆電及背包，遺失在高鐵車廂內，警員賴立昇見狀，立刻開車將其載至新竹高鐵站詢問。

經陪同至新竹高鐵站，賴立昇主動詢問鐵警及服務台，經多方查證且提供相關資料，得知朴男的護照、筆電及隨身背包目前由民眾拾獲並送至台中站，這時朴男才鬆了一口氣，不斷感謝員警的幫忙，並且要求員警一同合照留念。

警方說，賴立昇從警四年，不但曾是大專盃棒球MVP投手，獲得亞軍，也是派出所出名的熱心警察，多次熱心協助民眾獲得表揚；去年6月14日，110通報稱有人在車內吸廢氣需警方協助，賴立昇與同事獲報趕抵，發現一名劉姓男子痛苦倒臥在小客車內，且車內瀰漫大量廢氣，兩人見狀立刻將車排氣連接管拆除，並通報消防人員到場，成功阻止憾事。

新竹市警察局第二分局分局長林昆達表示，為民服務是警方極力推行的目標，尤其對於有急難救助民眾，警方皆能義不容辭地以各種方法提供幫助，讓民眾感受到轄區警察的溫馨與友善。

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值班警員賴立昇開車載朴男至新竹高鐵站，詢問後，所幸朴的私人物品已被民眾拾獲並送至台中站，讓朴鬆一口氣，並請求與賴合照，感謝這場跨國「即刻救援」。圖／警方提供