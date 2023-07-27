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杜蘇芮風雨強 台2線蝙蝠洞貨櫃車「折甘蔗」 司機一度受困

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市瑞芳區台二線75公里處蝙蝠洞附近，今天上午6時38分，一輛貨櫃車疑因天雨路滑擦撞路旁護欄後，造成車頭反折側翻覆，與車身占據車道，交通一度受阻。8時15分事故車輛已拖離，並清理路面散落物完畢，解除交通管制，恢復通行。

瑞芳警分局表示，張男（44歲）駕駛營業貨櫃曳引車附掛子車，上午沿台2線由宜蘭往基隆方向行駛，行經蝙蝠洞附近路段，疑因擦撞路旁護欄造成車頭反折側翻覆，張男受困車內。

消防人員將張男救出，檢視未有受傷情形，酒測值為零，現場肇事車輛占用雙向部分車道，員警協助交通疏導，單線雙向管制通行。

8時15分將事故車輛拖離並清理路面散落物完畢，解除交通管制，恢復通行。

杜蘇芮風雨強台二線蝙蝠洞「折甘蔗」，司機受困救出。記者游明煌／翻攝
杜蘇芮風雨強台二線蝙蝠洞「折甘蔗」，司機受困救出。記者游明煌／翻攝
杜蘇芮風雨強台二線蝙蝠洞「折甘蔗」，司機受困救出。記者游明煌／翻攝
杜蘇芮風雨強台二線蝙蝠洞「折甘蔗」，司機受困救出。記者游明煌／翻攝
杜蘇芮風雨強台二線蝙蝠洞「折甘蔗」，駕駛受困救出。記者游明煌／翻攝
杜蘇芮風雨強台二線蝙蝠洞「折甘蔗」，駕駛受困救出。記者游明煌／翻攝

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