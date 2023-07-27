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影／驚險！台中砂石車失控倒退嚕翻車 後方駕駛機警急閃躲壓車劫

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

驚險影像曝光，台中市大甲區甲東路昨天傍晚發生砂石車翻車意外，砂石車往後滑行翻車，再撞後方轎車，幸無人傷亡，砂石車上載滿大量石塊都掉落地面，交通一度中斷，經緊急清除，昨晚7點多恢復通行，後方轎車行車記錄器拍下驚險過程。

大甲警方今天說明，昨天的砂石車翻覆意外，砂石車載大量土石要往國道三號方向，駕駛自稱行駛中煞車機件失靈，才倒退滑行，警方對車上砂石過磅檢查，發現已超載，依法告發。

砂石車後方當時有一輛轎車，車上行車記錄器拍下全程，當時在上坡路段，砂石車停止後要再前行，駕駛試了幾次，砂石車都往後方滑，轎車駕駛機警，和砂石車保持距離，最後看到砂石車失控倒退時，轎車駕駛急閃，躲過一劫。

警方調查，昨天下午4點21分，大甲區甲東路546號前，53歲李姓男子駕駛營業貨運曳引車沿甲東路西往東直行，該路段為上坡路段，曳引車停等後要再行駛時，竟往後滑行後翻覆，土石傾倒，且碰撞到停等後方，由48歲黎姓男子開的小貨車右前車頭。二名駕駛人均無飲酒。

事故發生後，大甲警分局立即啟動交通快打，事故現場佔用甲東路，甲東路致全線封閉，員警、義交人員到場對甲東路、水源路口交通疏導管制車輛進出。

後續現場經調派機具與清潔隊進行土石清除及路面清洗作業，昨晚7點36分恢復交通秩序。

台中市大甲區昨天下午有砂石車翻車，砂石掉滿地，後方轎車行車記錄器拍下過程。圖／民眾提供
台中市大甲區昨天下午有砂石車翻車，砂石掉滿地，後方轎車行車記錄器拍下過程。圖／民眾提供
台中市大甲區昨天下午有砂石車翻車，砂石掉滿地，昨晚才清除完，恢復通車。圖／警方提供
台中市大甲區昨天下午有砂石車翻車，砂石掉滿地，昨晚才清除完，恢復通車。圖／警方提供
台中市大甲區昨天下午有砂石車翻車，砂石掉滿地，昨晚才清除完，恢復通車。圖／警方提供
台中市大甲區昨天下午有砂石車翻車，砂石掉滿地，昨晚才清除完，恢復通車。圖／警方提供

砂石 行車記錄器

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