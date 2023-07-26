影／碰！台中賓士撞救護車 肇事女駕駛：沒聽到警笛
台中市北屯區北屯路、進化北路在今晚9時許，發生一起賓士車撞救護車的交通事故，經查當時駕駛賓士車的陳姓女子，疑在行經路口時，沒有聽到救護車的警笛聲，兩車才在路口發生碰撞，幸好僅有車損，當時救護車內還有病患與家屬需要送醫，幸無大礙轉由其他救護車值勤。
經查，陳姓女子（35歲）在今晚9時許，開車沿北屯區進化北路，往太平方向直行，行經北屯路口時，陳女燈號為綠燈，當時楊姓消防員駕駛救護車，執勤載運病患與家屬兩人，正往醫院途中，行經路口時燈號為紅燈。
陳女疑未聽到救護車警笛，行經路口時，與救護車發生碰撞，幸好救護車內病患與家屬無礙，雙方駕駛也都僅有頭昏的狀況。
第五警分局交通分隊獲報到場，初判是賓士車未避讓執勤中救護車，雙方駕駛都無酒精濃度，詳細肇事原因，有待交大事故組釐清。
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