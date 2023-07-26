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驚傳酒醉持棒砸毀路旁車輛 「全聯先生」和解了事：不記得過程
台北市警方今天表示，敦化北路日前發生1起停在路旁停車格的車輛擋風玻璃遭砸，調監視器掌握邱姓男子酒醉涉案，據了解涉案者為「全聯先生」邱彥翔，已與受害者和解。
警方表示，有民眾在3月2日深夜11時許，把車輛停在敦化南路1段路旁停車格內，隔天凌晨到場牽車時發現，車輛前擋風玻璃破裂，被害人報警後依毀損案偵辦。
警方指出，調閱案發地附近監視器畫面掌握邱姓男子涉案，並在3月底通知到案說明。警詢後依毀損罪把邱男函送台北地檢署偵辦，檢方偵訊後不起訴，邱男事後也與車主和解。
據了解，涉案男子為「全聯先生」邱彥翔；警方調查，邱男表示自己因酒醉才持類似棍棒物品砸被害人車窗，但不記得過程。
台北市警察局大安分局呼籲，民眾飲酒應斟酌自身酒力，酒後若有觸法行仍會依法偵辦並送辦，對於任何違法暴力，一定迅速依法處理，以維護民眾安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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