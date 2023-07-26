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高雄仁武10壯丁持球棒猛砸車 警查獲多人送辦

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市仁武區鳳仁路今凌晨2時許，傳出有車輛遭砸，影片被網友放上網路引起熱議，警方獲報後展開偵辦，今陸續約談涉案的洪姓、劉姓、楊姓男子到案，主因為車輛買賣價金問題喬不攏引發糾紛，全案朝恐嚇、毀損、妨害秩序等罪嫌偵辦中。

根據民眾拍下的案發過程，當時至少有3輛車停在路邊，接著一群男子手持球棒，朝一輛停在二手車行前的轎車猛砸，整個過程約2至3分鐘。

警方今凌晨2時許接獲報案後，立即組織專案小組偵辦，經調閱監視器過濾，今下午約談23歲洪姓男子，洪男初步供稱，會砸車是因為車輛買賣價金問題喬不攏。

警方粗估涉案人數共有10人，今晚再約談劉男（約23歲）、楊男（約23歲）到案，目前仍有多人未到，警方正在擴大偵辦中。

高雄一間二手車行前的轎車，今凌晨遭球棒隊猛砸，警方已逮多人到案。取自黑色豪門企業
高雄一間二手車行前的轎車，今凌晨遭球棒隊猛砸，警方已逮多人到案。取自黑色豪門企業

監視器 高雄市

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