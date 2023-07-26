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溪水暴漲！台東栗松溫泉受困2人恐受罰 消防局：先救援再調查
台東栗松溫泉2名山友受困，消防局今據報派員上山救援，但因溪水暴漲，救難人員無法過溪，已將物資給2人，待明日水位下降再行救援。不過，2人恐將受調查，若違規最高罰25萬元。
消防局表示，今天上午受理報案有男女山友受困栗松溫泉，關山大隊集結山域專責隊5名消防員前往救援，下午接觸到2人，但由於溪水湍急，無法過溪，只能利用繩索先將物資送往對岸。
目前受困2人於溪床對岸就地避難，均平安無礙，救難人員預計明天水勢趨緩後，可渡河救援。不過，由於2人在25日前往栗松溫泉，因應杜蘇芮颱風來襲，縣府當天上午8時劃定限制管制區。
2人恐將接受調查，若查有違規事實，將依災害防救法規定，面臨最高25萬元罰款。消防局秘書林建誠表示，先以救援為主，待2人順利救出後，再進一步了解進入時間，決定開罰與否。
消防局呼籲，請民眾於颱風來襲期間，不要進入公告管制區域從事登山、健行、溯溪、戲水等活動，並配合縣府各項預防性管制措施，非必要避免外出，在家進行防颱整備，才能保障自身安全。
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