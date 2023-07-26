大甲砂石車翻車再撞小貨車交通斷 今晚恢復通行

台中市大甲區甲東路今天傍晚發生砂石車翻車意外，砂石車往後滑行翻車，再撞後方轎車，幸無人傷亡，砂石車上載滿大石塊都掉落地面，交通一度中斷，經緊急清除，今晚7點多恢復通行。

警方調查，今天下午4點21分，大甲區甲東路546號前，53歲李姓男子駕駛營業貨運曳引車沿甲東路西往東直行，該路段為上坡路段，曳引車停等後要再行駛時，竟往後滑行後翻覆，土石傾倒，且碰撞到停等後方，由48歲黎姓男子開的小貨車右前車頭。二名駕駛人均無飲酒。

事故發生後，大甲警分局立即啟動交通快打，事故現場佔用甲東路，甲東路致全線封閉，員警、義交人員到場對甲東路、水源路口交通疏導管制車輛進出。