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杜蘇芮颱風逼近 12山友揪團縱走「桃園最難挑戰山岳」1人失聯

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

杜蘇芮颱風逼近台灣，北部一群山友透過網路揪團一行12人，昨天前往桃園市復興區唐穗山縱走登山至昨天下午，其中台北市67歲賴姓男子、70歲周姓男子兩人體力不濟，決定返回登山口，賴男走不動求助119獲救，周男卻遲未返回登山口失聯，消防局搜救人員搜尋至今天下午尚未尋獲。

杜蘇芮颱風暴風圈進入巴士海峽，桃園市消防局一再呼籲山友，颱風來襲期間不要登山避免危險，北部山友12人昨天利用網路揪團攀登復興區唐穗山縱走，位於桃園市復興、宜蘭縣交界的唐穗山高約2000公尺，與鄰近的稜山合稱「復興雙障」，唐穗山縱走稜山，被山友稱為桃園最遠、最難挑戰的山岳。

賴男、周男與山友一行人自唐穗山登山口進入山區，該臨時登山團成員走至昨天下午，由於10人的體力較好，按既定計畫行程繼續登山，賴男、周男兩人體力不濟，告訴其他成員要返回登山口，其中一人還把汽車鑰匙交給周男，不料賴男回程途中走不動，向桃園119求助，站在原地等待救援。

周男決定自己繼續返回登山口，消防局第四大隊、特搜大隊組成搜救隊伍上山救援，在唐穗山山路救出賴男安全下午，經休息沒有大礙，卻發現周男遲未返抵登山口失聯，他身上又未攜戴手機無法聯繫，搜救隊伍從昨天下午及今天一天在山區沿途搜尋，至傍晚卻仍未尋獲。

消防局搜救人員擔心周男年紀大、衣服單薄，面對山區風雨寒冷凶多吉少、表示，颱風來襲夜間山區搜尋困難，搜救人員將在明天擴大搜尋，仍要呼籲颱風期間不要登山，避免危險。

杜蘇芮颱風逼近台灣，北市70歲周姓男子至唐穗山縱走失聯，桃園市消防局搜救人員至今晚尚未尋獲。示意圖／記者翻攝
杜蘇芮颱風逼近台灣，北市70歲周姓男子至唐穗山縱走失聯，桃園市消防局搜救人員至今晚尚未尋獲。示意圖／記者翻攝

杜蘇芮颱風 山友 桃園

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