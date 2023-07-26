杜蘇芮颱風逼近 12山友揪團縱走「桃園最難挑戰山岳」1人失聯

杜蘇芮颱風逼近台灣，北部一群山友透過網路揪團一行12人，昨天前往桃園市復興區唐穗山縱走登山至昨天下午，其中台北市67歲賴姓男子、70歲周姓男子兩人體力不濟，決定返回登山口，賴男走不動求助119獲救，周男卻遲未返回登山口失聯，消防局搜救人員搜尋至今天下午尚未尋獲。

杜蘇芮颱風暴風圈進入巴士海峽，桃園市消防局一再呼籲山友，颱風來襲期間不要登山避免危險，北部山友12人昨天利用網路揪團攀登復興區唐穗山縱走，位於桃園市復興、宜蘭縣交界的唐穗山高約2000公尺，與鄰近的稜山合稱「復興雙障」，唐穗山縱走稜山，被山友稱為桃園最遠、最難挑戰的山岳。

賴男、周男與山友一行人自唐穗山登山口進入山區，該臨時登山團成員走至昨天下午，由於10人的體力較好，按既定計畫行程繼續登山，賴男、周男兩人體力不濟，告訴其他成員要返回登山口，其中一人還把汽車鑰匙交給周男，不料賴男回程途中走不動，向桃園119求助，站在原地等待救援。

周男決定自己繼續返回登山口，消防局第四大隊、特搜大隊組成搜救隊伍上山救援，在唐穗山山路救出賴男安全下午，經休息沒有大礙，卻發現周男遲未返抵登山口失聯，他身上又未攜戴手機無法聯繫，搜救隊伍從昨天下午及今天一天在山區沿途搜尋，至傍晚卻仍未尋獲。