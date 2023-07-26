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婦誤信詐團要求提領三百萬現金改買黃金 遭行員識破
基隆市黃姓婦人接到詐騙集團成員電話，指她辦貸款未還且帳戶涉案，檢察官傳喚未出庭，黃婦反駁說，台銀有存款不可能辦貸款。詐團成員誘騙她提領存款並購買黃金，欲伺機騙走黃金，但行員見她領出302萬元買黃金不尋常，報警協助，勸說她別上當，保住這批黃金。
基隆警二分局今天表示，信六路派出所24日接獲轄區台銀基隆分行行員報案，指有名女子提領大筆存款，言談間有異常，擔心她遇上詐騙集團，希望員警到場協助了解內情。
信六路派出所長朱德望和警員洪紹閔到達台銀基隆分行，訪談黃女提款動機，多方詢問後，研判她接到接到詐騙集團成員假冒警方打來的電話，指她申辦代表貸款為償還，而且帳戶涉及詐騙案。不久又有自稱檢察官的人打電話給她，指連兩次通知到出庭都未現身又觸法。
黃女誤對詐騙集團說詞，急忙解釋台銀帳戶裡面有存款，不會去辦貸款，更不會去當人頭戶。詐騙集團成員運用話術，要她證明財務能力，設局讓她到台銀臨櫃領款並購買黃金，證明沒有對「檢警」說謊，黃婦才會到台銀提領302萬元並直接轉購每張1台兩的台銀金鑽條塊。
警方分析，詐騙集團可能是擔心黃婦如果只是領出戶頭內的大筆現金，行員可能起疑，才會要她領款後直接購買黃金，讓行員誤信她是要投資黃金，就不會被識破。等黃婦帶黃金回家後，再設法騙取黃金後，回售給台銀換取現金。
警方呼籲民眾提高警覺，詐騙集團手法多變，常利用如冒充親友、公務人員、同鄉等名義行騙，或設計各種理由讓人上鉤，請民眾請切勿輕信，並應先與家人或朋友聯繫確認，或撥打165反詐騙專線求助。
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