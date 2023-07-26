快訊

真因生病神隱？秦剛免職後6月初照片瘋傳 開會時心事重重「顯疲態」

颱風接力？賈新興：第6號颱風卡努周四周五恐生成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

板橋車站內驚傳鬥毆 男子當場失去意識急送醫

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市板橋車站內今天下午驚傳鬥毆意外，遊民陳姓男子疑遭同為街友陳男打傷醫部，當場失去意識緊急送醫搶救中。

新北市消防局今天下午2時21分獲報，板橋車站內發生打架受傷意外，救護人員到場發現遊民陳姓男子（49歲）頭部受傷，當場失去意識，緊急送往板橋亞東醫院，經急救後已恢復呼吸及心跳，目前仍在加護病房觀察治療中。

鐵路警察今天下午 2時許接獲旅客通報，板橋車站有2名男子發生打架糾紛，經查，涉嫌手打傷人的街友陳姓男子（51歲）與受傷送醫的陳男，均是警方列管的街友。

據了解，二人疑似因細故發生口角爭執，51歲陳男涉嫌持工地使用的黃色工具帽攻擊，導致49歲陳男頭部受傷流血，一度失去生命跡象，所幸緊急送醫後救回一命。涉嫌動手傷人的陳男已被鐵路警察帶回，確實事發原因現由警方調查釐清中。

鐵路警察局台北分局呼籲民眾，如發現車站內衝突糾紛事件，務必保持冷靜並立即通報車站站務人員或鐵路警察到場處理。

新北市板橋車站內今天下午驚傳鬥毆意外，遊民陳姓男子疑遭同為街友陳男打傷頭部，當場失去意識緊急送醫搶救中。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋車站內今天下午驚傳鬥毆意外，遊民陳姓男子疑遭同為街友陳男打傷頭部，當場失去意識緊急送醫搶救中。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋車站內今天下午驚傳鬥毆意外，遊民陳姓男子疑遭同為街友陳男打傷頭部，當場失去意識緊急送醫搶救中。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋車站內今天下午驚傳鬥毆意外，遊民陳姓男子疑遭同為街友陳男打傷頭部，當場失去意識緊急送醫搶救中。記者王長鼎／翻攝

警察 街友 鬥毆

延伸閱讀

日本駐美外交官當街遇襲！突遭女街友推倒在地「頭部爆血」

排隊壽司全給了！夜歸OL遇5階段乞討 遊民吐「1句話」網炸鍋

桃園男撞球場涉性騷 女店員「一通電話」撂人打趴他

加州遊民遭除草機輾斃分屍！死者頭骨、牙齒遺留現場 家屬控草率對待

相關新聞

婦誤信詐團要求提領三百萬現金改買黃金 遭行員識破

基隆市黃姓婦人接到詐騙集團成員電話，指她辦貸款未還且帳戶涉案，檢察官傳喚未出庭，黃婦反駁說，台銀有存款不可能辦貸款。詐團...

板橋車站內驚傳鬥毆 男子當場失去意識急送醫

新北市板橋車站內今天下午驚傳鬥毆意外，遊民陳姓男子疑遭同為街友陳男打傷醫部，當場失去意識緊急送醫搶救中。

影／合歡山武嶺會車爆口角 怎麼讓車警方出聲了

合歡山武嶺海拔3275公尺是「全台公路最高點」，但武嶺到昆陽路段，部分路段狹窄，會車不易，近期有民眾就因會車問題爆發口角...

加Line找兼職誤入投資陷阱 男被詐騙9萬引蛇出洞抓車手

桃園市23歲吳姓男子日前看到一則臉書兼職廣告LINE群組，加入「ZOUSMARKETS」投資網站，對方誘稱代客操作虛擬貨...

颱風天北市駕駛自撞號誌桿「車頭嚴重毀損」 車尾再擦撞賓士車

杜蘇芮颱風發布陸警，暴風圈逼近帶來雨勢，陳男今開車行經台北市士林區中山北路6段，疑似恍神自撞號誌桿，後車尾擦撞右側行駛的...

影／台中失蹤少年流浪到新北 偷機車被捕家長不想管

台中市1名離家出走高中生，日前和2名網友約在新北市蘆洲見面，打算再去板橋訪友，但只有1輛機車，於是又偷了2輛，隨即被警察...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦