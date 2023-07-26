板橋車站內驚傳鬥毆 男子當場失去意識急送醫

新北市板橋車站內今天下午驚傳鬥毆意外，遊民陳姓男子疑遭同為街友陳男打傷醫部，當場失去意識緊急送醫搶救中。

新北市消防局今天下午2時21分獲報，板橋車站內發生打架受傷意外，救護人員到場發現遊民陳姓男子（49歲）頭部受傷，當場失去意識，緊急送往板橋亞東醫院，經急救後已恢復呼吸及心跳，目前仍在加護病房觀察治療中。

鐵路警察今天下午 2時許接獲旅客通報，板橋車站有2名男子發生打架糾紛，經查，涉嫌手打傷人的街友陳姓男子（51歲）與受傷送醫的陳男，均是警方列管的街友。

據了解，二人疑似因細故發生口角爭執，51歲陳男涉嫌持工地使用的黃色工具帽攻擊，導致49歲陳男頭部受傷流血，一度失去生命跡象，所幸緊急送醫後救回一命。涉嫌動手傷人的陳男已被鐵路警察帶回，確實事發原因現由警方調查釐清中。