影／台中失蹤少年流浪到新北 偷機車被捕家長不想管

台中市1名離家出走高中生，日前和2名網友約在新北市蘆洲見面，打算再去板橋訪友，但只有1輛機車，於是又偷了2輛，隨即被警察逮到。但是他的家人卻不想理會，最後由警方和社會局協助，移送少年法庭審理。

蘆洲警分局16日下午接獲機車失竊報案，延平派出所隨即調閱監視器鎖定竊嫌，並依逃逸方向發動攔截，不到45分就在失竊地點附近巷內逮到20歲潘姓男子。

當時他身邊還有19歲龍姓男子、16歲少年，也各騎1輛機車，清查發現少年是台中市失蹤人口，機車則是剛剛偷來的，車主尚未發現、尚未報案。警方通知少年的家長，得知他還是高中學生，放暑假之前便離家出走，但家長雖報案協尋，卻不想理他。

原來這3人是網友，潘男從新店、少年從台中出發，到蘆洲與龍男會合，打算一起再去板橋找朋友。但僅龍男有機車，於是另2人便各偷1輛路旁忘了拔鑰匙的機車。3車3人在巷子裡討論前往板橋的路線時，被警方逮到。