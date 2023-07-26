全台首件調取事故資料紀錄器鑑定澎湖車禍 肇因超速

高雄區監理所屏澎區鑑定會日前鑑定一起車禍事故，因行車記錄器撞毀無法確認事發原因，遂與檢警和汽車原廠合作，取得事故資料記錄器（EDR）資料進行分析，最後順利判讀事發前5秒其中一車車度高達97公里，讓這起車禍得以還原起因釐清肇責，此舉更成為利用EDR數據鑑定車禍的全台首例。

飛機上俗稱「黑盒子」的飛行記錄器，能紀錄飛機各式數據有助調查航空相關事故原因。現今汽車上也逐漸裝載事故資料記錄器（Event Data Recorder，EDR），目的即為紀錄汽車行駛期間的動態數據。

高雄區監理所所長李瑞銘表示，近期屏澎區鑑定會受理1件發生在台1線的車禍事故，但因行車記錄器毀損無法確定經過，為釐清駕駛當下的行車狀態，向檢警及汽車原廠尋求協助取得肇事車輛EDR數值，經分析研判，事故車輛在撞擊前5秒，其中一車車速高達97公里，此證據不僅取代毀損行車紀錄器的影像資料，更創下全台運用EDR鑑定車禍事件的成功首例。

李瑞銘說，以往車禍肇責分析只能藉由警方現場蒐證照片、筆錄、監視器和行車紀錄器影像判讀。但目前EDR已能紀錄車禍發生前數秒的速度、位置、加減速狀態及方向盤轉向軌跡。透過時間、角度曲線圖，判定車禍前速度、車身穩定及電（油由）門踏板是否踩踏等車輛、駕駛當下狀態，對鑑定單位事後分析原因與釐清肇責有極大幫助。

目前部分車廠已陸續將EDR加入車款。根據特斯拉（TESLA）官網免責聲明描述，車款配備事件資料記錄器（EDR），主要用途是在發生某些撞擊或近乎撞擊的事故時進行記錄。