危險！北巿萬華大樓外牆剝落磁磚從天而降 北市府：鋼筋鏽蝕

台北市萬華區環河南路2段一棟大樓昨發生外牆磁磚掉落，警方獲報到場拉封鎖線，市府也通知廠商派車前往處理，晚間已排除陽台、外牆有鬆脫掉落之虞混凝土塊。建管處表示，初判是建物花台龜裂漏水致鋼筋鏽蝕，而有混凝土剝落，此與颱風無關；現場今中午仍在清理中且交通管制。

警方昨天下午近5點獲報大樓磁磚掉落後，通知管委會處置，清潔隊反映擔心磁磚掉落因此先不清理，並封鎖現場、管制交通。

建管處傍晚接獲通報後，初步調查剝落位置主要集中在12樓陽台及花台側，經建築師現場勘查初判是建物花台已有龜裂， 因漏水造成鋼筋鏽蝕，導致混凝土剝落。由於剝落嚴重屬於危險等級，晚間6點多通知廠商調派吊車到場，深夜已排除11樓至13樓有鬆脫掉落之虞混凝土塊。