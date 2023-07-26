快訊

秦剛消失後被免職：最短命外交部長，會衝擊習近平？

杜蘇芮下午3時已觸陸！颱風警戒範圍再納3區 不排除周五金門登陸

杜蘇芮逼近！高雄「這五區」今晚停班停課 颱風雨量預測恐達300mm

婦人遭撞捲入聯結車底 北市警及時攔阻救一命

中央社／ 台北26日電

吳姓男子駕駛聯結車行經北市民生西路附近右轉時疑未注意加上視線死角，撞倒並捲入1輛機車，56歲女騎士險被壓住，執勤員警發現喝令停車阻止憾事發生，吳男因無照駕駛被開罰。

台北市警察局大同分局今天表示，民生西路派出所員警馬立倫17日在民生西路附近執勤交通疏導時，發現路口1起交通事故，有1輛機車險遭聯結車壓住，立即上前要聯結車駕駛停車。

警方查出，49歲吳姓聯結車駕駛17日上午8時許要往新北市載貨，駕車經北市民生西路路口右轉環河北路時，疑未注意車前狀況，導致與直行機車碰撞，機車遭捲入聯結車底，幸執勤員警發現阻止憾事發生。

事發時，警方表示，遭聯結車捲入車底的機車當時還冒出白煙，經酒測聯結車駕駛酒測值為零，吳姓司機供稱未發現女機車騎士。

警方查出，吳男在民國102年間因酒駕導致駕照吊銷，員警依違反道路交通管理處罰條例送辦，將可裁罰新台幣4萬元以上、8萬元以下。

大同警分局呼籲，駕駛人無法由肉眼看到或藉後視鏡等間接看到區域，稱視線死角，死角會因車輛種類而不同，例如大型車視線死角較大，代表危險性高，且大車轉彎時，內輪差容易引發交通事故。

警方指出，汽機車、自行車及行人在道路通行時，應盡量遠離大型車輛，避免進入大型車視覺死角，發生意外。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀

國道1南下312K聯結車閃車「折甘蔗」 3線道一度全線封閉

北市信義分局警務員沒回家 今早被發現在寢室輕生亡

北市青年失業率偏高 市府祭對策「求職大眾交通補助」

聯結車轉彎擦撞單車 7旬男騎士壓車底幸運僅骨折

相關新聞

影／合歡山武嶺會車爆口角 怎麼讓車警方出聲了

合歡山武嶺海拔3275公尺是「全台公路最高點」，但武嶺到昆陽路段，部分路段狹窄，會車不易，近期有民眾就因會車問題爆發口角...

加Line找兼職誤入投資陷阱 男被詐騙9萬引蛇出洞抓車手

桃園市23歲吳姓男子日前看到一則臉書兼職廣告LINE群組，加入「ZOUSMARKETS」投資網站，對方誘稱代客操作虛擬貨...

颱風天北市駕駛自撞號誌桿「車頭嚴重毀損」 車尾再擦撞賓士車

杜蘇芮颱風發布陸警，暴風圈逼近帶來雨勢，陳男今開車行經台北市士林區中山北路6段，疑似恍神自撞號誌桿，後車尾擦撞右側行駛的...

影／台中失蹤少年流浪到新北 偷機車被捕家長不想管

台中市1名離家出走高中生，日前和2名網友約在新北市蘆洲見面，打算再去板橋訪友，但只有1輛機車，於是又偷了2輛，隨即被警察...

全台首件調取事故資料紀錄器鑑定澎湖車禍 肇因超速

高雄區監理所屏澎區鑑定會日前鑑定一起車禍事故，因行車記錄器撞毀無法確認事發原因，遂與檢警和汽車原廠合作，取得事故資料記錄...

4天後離職生效 26歲汐止警今酒後鬧事、再1大過就記滿18支申誡

台北市忠孝東路一家酒店樓下，今天清晨6時許發生酒客鬥毆事件，轄區大安警分局派員到場制止，但其中一名酒客卻出手抗拒，還出腳...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦