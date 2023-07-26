婦人遭撞捲入聯結車底 北市警及時攔阻救一命

吳姓男子駕駛聯結車行經北市民生西路附近右轉時疑未注意加上視線死角，撞倒並捲入1輛機車，56歲女騎士險被壓住，執勤員警發現喝令停車阻止憾事發生，吳男因無照駕駛被開罰。

台北市警察局大同分局今天表示，民生西路派出所員警馬立倫17日在民生西路附近執勤交通疏導時，發現路口1起交通事故，有1輛機車險遭聯結車壓住，立即上前要聯結車駕駛停車。

警方查出，49歲吳姓聯結車駕駛17日上午8時許要往新北市載貨，駕車經北市民生西路路口右轉環河北路時，疑未注意車前狀況，導致與直行機車碰撞，機車遭捲入聯結車底，幸執勤員警發現阻止憾事發生。

事發時，警方表示，遭聯結車捲入車底的機車當時還冒出白煙，經酒測聯結車駕駛酒測值為零，吳姓司機供稱未發現女機車騎士。

警方查出，吳男在民國102年間因酒駕導致駕照吊銷，員警依違反道路交通管理處罰條例送辦，將可裁罰新台幣4萬元以上、8萬元以下。

大同警分局呼籲，駕駛人無法由肉眼看到或藉後視鏡等間接看到區域，稱視線死角，死角會因車輛種類而不同，例如大型車視線死角較大，代表危險性高，且大車轉彎時，內輪差容易引發交通事故。

警方指出，汽機車、自行車及行人在道路通行時，應盡量遠離大型車輛，避免進入大型車視覺死角，發生意外。

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