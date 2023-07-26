影／汐止列輔警員今晨北巿酒店外鬧事 拒捕踹破警車玻璃被辦

台北市忠孝東路一家酒店樓下，今天清晨6時許發生酒客鬥毆事件，轄區大安警分局派員到場制止，但其中一名酒客卻出手抗拒，還出腳踹破警車玻璃，警方立即壓制在地，並依妨害公務罪嫌帶回派出所，查清身分後才知道他竟是汐止分局張姓警員。

據了解，張姓警員今天凌晨與友人到酒店飲酒，凌晨6時許離去時，在樓下因為招計程車問題，與其他酒客發生爭吵，最後雙方大打出手，轄區警方到場，要制止鬧事雙方，並對酗酒泥醉民眾保護管束，張姓員警拒絕配合，還出手反抗，期間更出腳踹破警車玻璃，警方壓制後依涉犯妨害公務逮捕偵辦。

張姓警員及相關聚眾鬥毆民眾，涉妨害秩序、傷害及妨害公務等罪嫌，目前分局正在偵辦。

新北市汐止警分局表示，26歲張姓警員是警專35期畢業，今年4月調到汐止分局，因工作、勤務不正常，列為加強輔導對象，由於他自知不適任警職，7月初提出辭呈後就休假在外，離職將在7月30日生效。

汐止分局得知張姓警員休假時出入不正當場所，涉及妨害公務，汐止分局將配合大安分局依法嚴辦，並記大過處分，一併追究考監責任。

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