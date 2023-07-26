台南汽車駕駛不讓行人挨罰氣炸！竟因這理由科技判讀才失效
網友在網路PO交通違規罰單，男子站在台南市路口分隔島前，紅色轎車綠燈壓過斑馬線直行，因為沒禮讓行人，而被罰6000元。不少網友認為不合理。台南市交通大隊今天說，因行人走分隔島前，突然停下來疑似滑手機，導致科技執法誤判，會撤銷罰單，以後遇到這種特殊個案會改以人工判讀。
網友在臉書爆廢1公社社群PO交通違規罰單，可以看到有人於7月8日早上9時2分，站在台南中西區南門路與健康路口分隔島前，紅色轎車壓過斑馬線直行，當時是綠燈，因此紅色轎車並未闖紅燈，但最後還是因為沒禮讓行人，被開罰6000元。違規事實是「汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」。
網友PO文後，不少人留言批評「禮讓的用意應該是種美德，怎麼到現在是種處罰？連號誌都不用遵守，那要號誌幹嘛？」、「這罰單太扯」，引起熱烈討論。
台南市交通警察大隊回應說，經查此案為行人通行時，疑似未能於綠燈時內過馬路，導致科技執法系統判斷，有車輛不禮讓行人違規的情形。事後已修正並優化科技執法系統判讀規則，也會主動行文交通事件裁決中心撤銷。
交通大隊執法組說，目前斑馬線取締科技執行情形，只有針對汽、機車未禮讓行人，從去年12月1日迄昨天，共取締563件違規。取締軟體設計如偵測斑馬線上有，會判讀汽機車有沒有停下來，如沒有停下來，儀器會拍照後開罰。
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