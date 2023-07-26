影／颱風近天雨路滑 台2線曳引車過彎打滑衝到對向撞電桿

游姓男子今天駕駛曳引拖車行駛台2線，失控衝撞對向車道路旁電桿後，整輛車占用全線雙向車道，還好事故路段旁有空地供車輛通行。游男受傷，意識清楚，由消防局救護車送往基隆長庚醫院急救，事故原因由瑞芳警方調查中。

40多歲游男今天上午開車曳引未拖運貨櫃的板架，沿台2線宜蘭往基隆方向行駛，11時15分經過指標91.7K貢寮區美艷山街路段，車輛失控跨越道路中央雙黃線，衝到對向自撞路旁電線桿，造成車頭受損，車頭和車身占占用雙向車道。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心獲報派遣人車前往救護，消防員到場時，看到游男受困車內，仍有意識，救出後送往基隆長庚醫院救治。