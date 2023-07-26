天使輪曾申請「緊急進港」但理由矛盾 隔日即棄船

帛琉籍天使輪本月21日沉沒，據了解，該貨輪本月4日就載運1349只空櫃暫泊高雄外海，本月19日曾申請「緊急進港」，但向航港局申請公文時卻指，「主機正常，能正常航行」。航港局認為狀況與「緊急」矛盾，要求該船備妥文件依正常程序申請入港，沒料天使輪未回應，隔日就因船身傾斜宣布棄船。

航港局指出，停泊高雄港外海錨區的天使輪，在7月4日船務代理曾致電詢問進港事宜，航港局南部航務中心當時回應，可依程序以維修名義申請進港。

沒料船東事後不願提供進港所需資料，直到19日下午3時許，突提出「緊急進港」申請，但當時又稱「主機正常，可正常行駛」，南部航務中心隨即與船務代理聯繫欲提供協助，但天使輪沒有回應，結果隔日上午9時31分，天使輪就發出求救訊號宣布棄船。

航港局表示，天使輪在高雄港外海錨區停留期間，並無反映任何緊急情況。7月4日詢問申請進港到20日宣布棄船這段期間，天使輪停留的原因和船上實際狀況並不瞭解。航港局人員表示，若同意入港在進港過程貨輪才沉沒，可能整個航道將被封鎖，屆時港口恐無法進出，問題更大。

高雄港務分公司也表示，天使輪外海停泊期間並未申請進港作業，直到20日上午接獲船身傾斜求救訊號，港公司隨即動員將船上19名船員救起，但船身持續傾斜的天使輪，仍在21日上午5時30分許全船沉沒，也造成貨櫃落海漂流。

隨颱風杜蘇芮接近，高雄今陰天細雨，南星計畫區灣內貨櫃吊掛作業持續進行中。

最新貨櫃打撈進度，昨晚南星灣內剩餘40只貨櫃今全數打撈上岸。而擱淺鳳鼻頭沿岸貨櫃經逐一標記位置，71只貨櫃現剩52只。海洋局目前持續協助港務公司進行拖帶作業，將拖回貨櫃移至南星灣內，再由吊車吊掛上岸。