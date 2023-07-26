砂石車雨天行車基隆裕隆倉儲前打滑 衝對向車道「折甘蔗」

林姓男子今天駕駛曳引砂石車行經基隆市基金三路時，疑路面濕滑及操控不慎，衝到對向車道後「折甘蔗」。這起交通事故沒有波及其他人車，但是砂石車占用車道近1小時，員警疏導車輛在萬里往基隆方向2線車道雙向通行。林男酒測值為0，詳細事故原因由警方調查中。

年約30歲林男今天上午10點半多駕駛砂石車，沿基金公路萬里往基隆方向行駛。經過基金三路裕隆倉儲附近路段，疑在路口前煞車時，因路面濕滑失控，砂車石撞向對向車道，擦撞路旁電線桿，車頭和車身如被折彎停在車道上。

消防局獲報派員前往救護，林男膝部有擦挫傷，無大礙。警方對林男實施酒駕，數值為0，沒有酒後駕車。