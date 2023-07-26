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國道1南下312K聯結車閃車「折甘蔗」 3線道一度全線封閉

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導

國道一號南下312K路段驚傳事故，一輛聯結車打橫在路面，導致三線車道一度全數封閉。記者李文德／翻攝
國道一號南下312K路段驚傳事故，一輛聯結車打橫在路面，導致三線車道一度全數封閉。記者李文德／翻攝
國道一號南下312.5公里台南安定路段驚傳事故，一輛聯結車打橫在路面，導致三線車道全數封閉。事發起因疑是45歲黃姓女司機駕駛藍色小貨車自撞內側分隔島，造成後方30歲呂姓男子駕駛聯結車煞車不及，導致車輛打橫，一度三線道全線封閉。

事發時間在今天早上10點51分，據了解黃女駕駛藍色小貨車，疑似天雨路面潮濕，車輛打滑撞上中央分隔島，後方呂男見狀煞車不及，導致車輛失控打橫撞擊外側護欄。三線道一度全線封閉，目前已將藍色小貨車先移至路肩，開放一線道通行。

台南市消防局第四救護大隊派遣安定、南科分隊前往救援。小貨車僅保險桿撞傷，黃女無明顯外傷。聯結車頭損壞凹陷，呂男手部、腰間擦挫傷，不過兩人皆拒送醫。

國道警察第四公路警察大隊呼籲，雨天行車務必減速慢行，加大行車安全距離，並注意車前狀況，避免於行車途中發生事故。

呂男駕駛聯結車頭損壞凹陷，其手部、腰間擦挫傷。記者李文德／翻攝
呂男駕駛聯結車頭損壞凹陷，其手部、腰間擦挫傷。記者李文德／翻攝
小貨車僅保險桿撞傷，黃姓女駕駛無明顯外傷，且拒送醫。記者李文德／翻攝
小貨車僅保險桿撞傷，黃姓女駕駛無明顯外傷，且拒送醫。記者李文德／翻攝

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