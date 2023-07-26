警員執行清道被懲處 網批怕民代？嘉義巿警局：砸盆態度不佳

嘉義市警局日前執行「清道專案」，加強清除人行道行人障礙，不料卻引發民眾質疑執法過當並向議員陳情，警方調查後，依行為不當及影響警譽，懲處該名警官申誡2次，近來事件引起網民熱議，「好大的官威」讓依法行事的警員受到懲處。市議員黃敏修表示，該名警官是因執法態度不當被處分，而不是執行工作被議員干擾、處分，有心人刻意帶風向。

警員因執行公務遭懲處一事引起地方臉書熱議，臉書靠北police也聲援，「這些警大的長官到底多怕輿論和民代啊 依法行政=懲處都給你們說就好了啊 7/3-7/16勸導期間 7/17來拆叫逾越必要程度???」有網友留言「好大官威！」「警方做對的事情也要被記申誡，天理何在？」

議員黃敏修表示，執行清道專案的警官被處分，並不是因為執行工作被議員干擾、受處分。而是執行過程中，破壞私人可移動物品，執行方法與執行態度不當被處分。懷疑有人刻意帶風向，請網友上他的臉書觀看影片，就可以了解。

影片裡警員執法過程強硬，店家忙著整理盆栽，該名警官卻強行將盆栽丟到資源回收車，另一畫面也看到這名警官將盆栽直接砸破在馬路上。

據悉7月18日營建署官員訪視，前一天下午，警方會同市環保局人員，要店家將人行道上物品收走，動手搬動店家花盆、將其摔破，拆除店門口裝飾、木造階梯；有店家質疑，未事先函文通知，也未說明來意，就強力拆除民宅前東西，令人難以接受。

黃敏修接獲民眾陳情到場了解，他認為警方執法沒問題，但執法前應出示執行公務的公文及表明身分，敘明違規占用界線。執法應兼顧民情，以循序漸進方式完備相關程序。