高雄前鎮獨居老人今晨墜8樓亡 死因待查

高雄市前鎮區70歲的陳姓獨居老翁今天清晨從住處大樓墜樓，大樓管理員聽見巨大落物聲響，外出查看，發現陳姓老翁頭破血流，明顯死亡。警方據報趕到事發現場，上樓查看老翁住處，發覺沒打鬥痕跡，通知家屬確認身分，報請檢察官相驗。

據了解，今天清晨6時50分許，高雄市前鎮區某大樓管理員，突然聽到樓外有巨大聲響，外出查看，發現住8樓的陳姓老翁倒地死亡，趕緊報警。

前鎮警分局一心路派出所接獲報案，趕去事故現場，發現墜樓的陳姓老翁是獨居老人，立即以大體帷幕覆蓋死者並拉起封鎖線。警方上老翁住處，初步勘驗無打鬥痕跡，報請檢察官相驗，查明死因。

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