影／台中北屯女車友等紅燈 後面轎車沒注意把她撞飛送醫

台中市楊姓女子在今天凌晨4時許，與朋友一起騎單車行經北屯區崇德路時，停等紅燈，燈號變換楊女欲起步時，後方開車的邱姓男子疑因天暗、未注意車前狀況，直接撞飛楊女，邱車擋風玻璃也碎裂，楊女送醫後無生命危險，警方初判是未注意車前狀況釀禍，詳細肇因待查。

經查，楊姓女子（33歲）在今天凌晨4時許，與另名車友騎車，行經北屯區崇德路、崇德十路口時，停等紅燈，當燈號切換綠燈，楊女正要從外側混合車道起步時，後方由邱姓男子（49歲）疑未注意到楊女，直接從後方追撞。

楊女被撞飛到邱車的擋風玻璃上，玻璃也破裂大半，楊女手腳、肢體有多處傷勢，但救護車到場時，楊女意識清楚，送醫後無生命危險。

第五警分局據報到場，查出楊女、邱男都無酒精濃度，初判是未注意車前狀況釀禍，詳細的肇事原因，有待交大事故組釐清。