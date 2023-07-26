影／台中北屯女車友等紅燈 後面轎車沒注意把她撞飛送醫
台中市楊姓女子在今天凌晨4時許，與朋友一起騎單車行經北屯區崇德路時，停等紅燈，燈號變換楊女欲起步時，後方開車的邱姓男子疑因天暗、未注意車前狀況，直接撞飛楊女，邱車擋風玻璃也碎裂，楊女送醫後無生命危險，警方初判是未注意車前狀況釀禍，詳細肇因待查。
經查，楊姓女子（33歲）在今天凌晨4時許，與另名車友騎車，行經北屯區崇德路、崇德十路口時，停等紅燈，當燈號切換綠燈，楊女正要從外側混合車道起步時，後方由邱姓男子（49歲）疑未注意到楊女，直接從後方追撞。
楊女被撞飛到邱車的擋風玻璃上，玻璃也破裂大半，楊女手腳、肢體有多處傷勢，但救護車到場時，楊女意識清楚，送醫後無生命危險。
第五警分局據報到場，查出楊女、邱男都無酒精濃度，初判是未注意車前狀況釀禍，詳細的肇事原因，有待交大事故組釐清。
第五警分局呼籲，駕駛行經路口時應減速慢行注意車前狀況，夜間騎行自行車應開啟燈光以維護用路安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言