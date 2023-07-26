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影／台中北屯女車友等紅燈 後面轎車沒注意把她撞飛送醫

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市楊姓女子在今天凌晨4時許，與朋友一起騎單車行經北屯區崇德路時，停等紅燈，燈號變換楊女欲起步時，後方開車的邱姓男子疑因天暗、未注意車前狀況，直接撞飛楊女，邱車擋風玻璃也碎裂，楊女送醫後無生命危險，警方初判是未注意車前狀況釀禍，詳細肇因待查。

經查，楊姓女子（33歲）在今天凌晨4時許，與另名車友騎車，行經北屯區崇德路、崇德十路口時，停等紅燈，當燈號切換綠燈，楊女正要從外側混合車道起步時，後方由邱姓男子（49歲）疑未注意到楊女，直接從後方追撞。

楊女被撞飛到邱車的擋風玻璃上，玻璃也破裂大半，楊女手腳、肢體有多處傷勢，但救護車到場時，楊女意識清楚，送醫後無生命危險。

第五警分局據報到場，查出楊女、邱男都無酒精濃度，初判是未注意車前狀況釀禍，詳細的肇事原因，有待交大事故組釐清。

第五警分局呼籲，駕駛行經路口時應減速慢行注意車前狀況，夜間騎行自行車應開啟燈光以維護用路安全。

台中市楊姓女子在今天凌晨4時許，騎單車行經北屯區時，遭邱姓男子開車追撞，邱車擋風玻璃破裂，顯示撞擊力道。圖／讀者提供
台中市楊姓女子在今天凌晨4時許，騎單車行經北屯區時，遭邱姓男子開車追撞，邱車擋風玻璃破裂，顯示撞擊力道。圖／讀者提供
台中市楊姓女子在今天凌晨4時許，騎單車行經北屯區時，遭邱姓男子開車追撞。圖／讀者提供
台中市楊姓女子在今天凌晨4時許，騎單車行經北屯區時，遭邱姓男子開車追撞。圖／讀者提供
台中市楊姓女子在今天凌晨4時許，騎單車行經北屯區時，遭邱姓男子開車追撞。圖／讀者提供
台中市楊姓女子在今天凌晨4時許，騎單車行經北屯區時，遭邱姓男子開車追撞。圖／讀者提供
台中市楊姓女子在今天凌晨4時許，騎單車行經北屯區時，遭邱姓男子開車追撞。圖／讀者提供
台中市楊姓女子在今天凌晨4時許，騎單車行經北屯區時，遭邱姓男子開車追撞。圖／讀者提供

台中市 車禍

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