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高雄新光三越傳火警 汽車著無名火引虛驚
高雄新光三越百貨公司地下停車場，昨晚傳出火警，1輛轎車不明原因起火，車主趕緊在停車場找滅火器滅火，警、消到場，火勢已滅，起火原因待調查。
據了解，昨晚近8點40分，鄒姓男子與女友在高雄市左營區高鐵路，逛過新光三越百貨，到地下3樓停車場準備開車離去，上車發動引擎，突然聞到一股焦味，女友在車外驚見，引擎蓋內似有火花映射到前擋風玻璃，趕緊叫他下車。
鄒姓男子趕緊就近尋找滅火器，並向119求救，鄒男在停車場找到滅火器，立即噴滅轎車內的火苗。警、消據報到場，見他已自行撲滅火苗，查看引擎蓋內幸沒燒毀，起火原因仍待調查中。
警方也呼籲，平時應注意車輛保養工作，車齡較高的車輛，尤應特別加強保養及定期檢驗，避免發生事故。
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