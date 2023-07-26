「南寮」警不難聊：警冒死跳海搶救女子 上岸還猛勸解

新竹市警局第一分局南寮派出所24日凌晨接獲報案，一名女子在該地區魚鱗天梯跳海，警方趕抵現場，警員邱建璋奮勇跳下海救起女子，對方原本死意堅決，不肯上岸，所幸邱建璋不斷勸說安慰，才終於讓其打消尋短念頭，讓家屬感激萬分。

警方指出，派出所接獲報案後由警員邱建璋、謝宗興及陳宗毅趕赴現場，抵達魚鱗天梯沙洲時，尋短女子已跳進海裡，身體半身已泡在海面下，情況危急，邱建璋為搶救生命，不畏海浪洶湧，風勢強大，不顧生命危險直接跳進海裡將女子搶救上岸。

但女子雖獲救，仍情緒激動，不斷與員警拉扯，幸虧員警期間不斷的勸說才順利將該女子拉上岸，經詢問，該女子表示因生活及感情不順，才會想跳海尋短，經確認該女子身分後，警方立即通知家屬照護該女子，家屬對員警不顧自身安危英勇跳海搶救家人，阻止憾事發生，表示無比感激。

警方說，邱建璋從警前為駕訓班教練個性木訥且不善言詞，從警後面對各種民眾的詢問及犯罪預防宣導，練就了他的表達能力與同理心，今年5月份誘捕並成功逮捕車手阻止民眾受害，這次又能勸阻搶救民眾生命，邱員自己也表示對於自己的轉變可以幫助到更多的民眾，感到很有成就感。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980