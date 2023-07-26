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台中男要出國員工旅遊 姊憂淪豬仔報警虛驚一場

中央社／ 台中26日電

台中市1名46歲林姓男子準備參加員工出國旅遊，59歲的姊姊憂心弟弟遭詐騙成「豬仔」，跑進派出所報案，警方聯繫林男，確認旅遊資訊為員工旅遊後，林女才安心返家。

出國打工詐騙事件頻傳，大雅警分局今天發布新聞稿指出，24日晚間11時35分，台中市潭子區1名女子走進潭北派出所，指稱她的弟弟頭腦單純，突然說要出國，她憂心恐遭詐騙淪為「豬仔」。

員警立刻追問林女的弟弟要去的國家、班機及目前他人身在何處，但林女均無法回答，警方透過電話聯繫林男，林男接通電話後表示人還在潭子區，隔天才要出國，活動為員工旅遊，林男並提供相關旅遊訊息。

警方指出，確認相關訊息後，認為林男遭詐騙的可能性低，同時安撫林男，指他的姊姊是因為擔心弟弟遭詐騙出國當「豬仔」，才會著急地向警方求助。林女確認弟弟不是遭詐騙後，放心地返家休息。

出國旅遊 詐騙

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