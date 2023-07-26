新莊區棋牌社聚賭、警帶回29人法辦 負責人喊冤：只提供場地

新莊警方接獲民眾檢舉，新北市新莊區復興路二段一家棋牌社涉嫌以合法掩護非法，提供場地供人聚賭。昨晚警方持搜索票搜索，果見現場7張牌桌皆放賭資，連同查扣證物、工作人員、28名賭客一併帶回偵辦，警詢後依賭博罪移送29人法辦，另通知負責人閻男到案說明，警詢後依賭博罪嫌函送法辦。

據了解，閻姓男子（50歲）4個月前取得棋牌社營業執照，開始在新北市新莊區復興路2段經營棋牌社。日前新莊警方接獲民眾檢舉，指稱這家棋牌社向賭客收取每分鐘1.2元場地費用、茶水費及會員費，涉嫌以合法掩護非法，提供場地供來客聚賭，新莊警方獲報組成專案小組追查。

昨晚警方見時機成熟持搜索票前往，棋牌社內7張賭桌上大剌剌放著賭金，當場查扣賭資20萬500元、抽頭金4萬3788元、籌碼36萬9120元、監視器、筆電、賭具等證物，連同龔姓（29歲）工作人員、28名賭客一併帶回偵辦。警詢後依賭博罪嫌將29人移送法辦。