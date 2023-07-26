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男要匯18萬4千投資冰島普洱茶 豐原警和郵局人員阻受騙

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市豐原區一名62歲男子透過網友介紹，加入投資普洱茶的LINE群組，網友宣稱投資價格不斐的「冰島古樹普洱茶」，日後可高價轉賣獲利，他一時心動，前天趕著到郵局要匯款，郵局行員察覺有異報警，員警趕到及時勸阻。

台中市警局豐原分局翁子派出所警員張綺玲、張廷緯本月24日巡邏勤務時，接獲郵局行員通報，紀姓男子疑遭詐騙，需要警方協助。

員警到場了解，紀男日前在網路結交一名暱稱「真真」的女子，對方天天向他噓寒問暖，並分享日常生活大小事，期間更不斷分享靠普洱茶獲利的資訊，他深信真愛降臨且即將邁向致富之路，加入了「真真」介紹的LINE投資群組，群組內的網友向其誆稱，投資冰島古樹普洱茶日後可高價出售，紀翁在「高報酬」、「穩賺不賠」等話術洗腦下，欲購買5餅價值18萬4千元的茶餅，行員與紀男閒聊時察覺匯款用途有異，通報警方到場處理。

警方以近來「假投資普洱茶真詐騙」的網路新聞案例向紀男苦口婆心勸說，對方未提供實際茶行資訊，極有可能是詐騙集團所為，起初紀翁仍深信「真真」不會騙他，直到行員與警方請其撥打LINE與對方通話時，對方直接拒接時，紀翁才逐漸從美夢中清醒，成功保住血汗錢。

豐原分局長劉其賢提醒，應慎選投資理財管道，避免投資標榜「高獲利」、「穩賺不賠」等口號的商品，更勿輕信素未謀面的網友傳來的投資資訊，以免上當，若有疑問可撥打110或165反詐騙專線諮詢，避免遭詐騙造成金錢損失。

一名男子到郵局要匯款險被騙，警方和郵局人員及時阻詐。圖／警方提供
一名男子到郵局要匯款險被騙，警方和郵局人員及時阻詐。圖／警方提供

詐騙集團 台中市

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