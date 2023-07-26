扯！台南行人站分隔島轎車直行竟收罰單 警：科技判讀有誤

網友在網路PO交通違規罰單，男子站在台南市中西區南門路、健康路口分隔島前，紅色轎車綠燈壓過斑馬線直行，但最後因為沒禮讓行人，而被罰6000元。不少網友認為不合理，掀起一番討論。

台南市交通警察大隊回應說，經查此案為行人通行時，疑似未能於綠燈時內過馬路，導致科技執法系統判斷，有車輛不禮讓行人違規的情形。事後已修正並優化科技執法系統判讀規則，也會主動行文交通事件裁決中心撤銷。

網友在臉書爆廢1公社社群PO交通違規罰單，可以看到有人於7月8日早上9時2分，站在台南中西區南門路與健康路口分隔島前，紅色轎車壓過斑馬線直行，當時是綠燈，因此紅色轎車並未闖紅燈，但最後還是因為沒禮讓行人，被開罰6000元。違規事實是「汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」。