影／颱風前八旬翁迷路摔車困荒地 東勢警循車救人

台中一名八旬老翁在颱風前騎車外出，迷途摔車受困一處偏僻荒地，打電話向友求救，東勢警方緊急搜尋，在石岡區一處巷道內荒地找到老翁機車，才找到他滑落地點，眾人合力救出，老翁已受困一天一夜，神情疲累。

87歲葉姓老翁本月24日下午4點騎機車要到石岡區天皇宮卻一夜未歸，朋友25日凌晨接到老翁的電話，稱他迷路後在不明地點騎車自摔，不知道要怎麼辦，友人通知老翁的弟弟，報案請求警方協助。大雅分局接獲報案後，無法打通葉翁手機，急調行車軌跡及手機定位，發現可能位置落在東勢區豐勢路新盛里附近，轉報東勢分局協尋。

東勢分局接獲轉報後，土牛派出所警員立即調閱轄內路口監視器，發現葉姓老翁於24日傍晚5點曾騎機車行經石岡區豐勢路及和盛街，並左轉進入營林巷後即無其他畫面。

員警考量到颱風將至，必須盡快找到人，否則老翁的處境會更危險，副所長謝庭龍帶領警員曾裕文、劉宇城至營林巷加強搜尋，不久後在營林巷深處，八堡圳源頭附近的一處荒地上發現老翁機車，仍未見老翁，員警通報消防單位一起在附近展開搜索。

謝庭龍發現某處荒地上的草有被壓過的痕跡，順著痕跡往前搜尋，終於找到葉姓老翁。警消合力將葉姓老翁救出時，他正虛弱躺在荒地低窪處，手腳多處擦傷，幸無生命危險，立即由119救護車送往衛生福利部豐原醫院治療。

老翁的親友表示，老翁的身體情況在送醫後已逐漸恢復，他受困的地方非常荒涼，人煙稀少，還好有警察、消防人員不辭辛勞接力搜索、救援，才能趕在颱風陸上警報發布前找到人送醫，否則後果將不堪設想。