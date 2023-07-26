64歲男遭投資理財詐騙400多萬元 苗警當街逮捕3名車手
苗栗市64歲黃姓男子今年5月遭投資理財詐騙400多萬元，詐騙集團還要再騙，苗栗警分局據報，日前在苗栗市街頭逮捕3名出面取款的車手，全案依詐欺及洗錢防制法罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。
警方調查，黃男5月下旬接獲LINE訊息稱可投資股票獲利，誤信投資可在短期內獲取巨額暴利，陸續以面交方式交付400餘萬元給詐騙集團，致積蓄用罄，仍欲再拿土地貸款時，經親友提醒可能遭詐騙，才驚覺有異，報案請求協助。
苗栗警分局受理後，發現黃男遭典型假投資詐騙，成立專案小組，報請檢察官指揮偵辦，黃男與警方聯手，假裝配合詐騙集團指示再次面交款項，7月24日下午2點在苗栗市南苗街頭發現可疑轎車，開偵防車攔停。
辦案人員盤查，逮捕車內古姓（25歲)、尤姓（20歲)及廖姓（25歲)3名車手，並起出投資理財專員識別證3張、手機4支等犯罪證物，偵訊後依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送偵辦。
苗栗分局呼籲，不論是股票、基金申購、虛擬貨幣交易等投資方式，一定要謹慎、小心，投資前與有投資經驗之親友、相關金融從業人員諮詢、請益，最重要的是應慎選政府立案、合法之交易管道，標榜「穩賺不賠、短期獲利」的投資都是詐騙。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言