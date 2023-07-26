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64歲男遭投資理財詐騙400多萬元 苗警當街逮捕3名車手

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗市64歲黃姓男子今年5月遭投資理財詐騙400多萬元，詐騙集團還要再騙，苗栗警分局據報，日前在苗栗市街頭逮捕3名出面取款的車手，全案依詐欺及洗錢防制法罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。

警方調查，黃男5月下旬接獲LINE訊息稱可投資股票獲利，誤信投資可在短期內獲取巨額暴利，陸續以面交方式交付400餘萬元給詐騙集團，致積蓄用罄，仍欲再拿土地貸款時，經親友提醒可能遭詐騙，才驚覺有異，報案請求協助。

苗栗警分局受理後，發現黃男遭典型假投資詐騙，成立專案小組，報請檢察官指揮偵辦，黃男與警方聯手，假裝配合詐騙集團指示再次面交款項，7月24日下午2點在苗栗市南苗街頭發現可疑轎車，開偵防車攔停。

辦案人員盤查，逮捕車內古姓（25歲)、尤姓（20歲)及廖姓（25歲)3名車手，並起出投資理財專員識別證3張、手機4支等犯罪證物，偵訊後依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送偵辦。

苗栗分局呼籲，不論是股票、基金申購、虛擬貨幣交易等投資方式，一定要謹慎、小心，投資前與有投資經驗之親友、相關金融從業人員諮詢、請益，最重要的是應慎選政府立案、合法之交易管道，標榜「穩賺不賠、短期獲利」的投資都是詐騙。

苗栗警察分局24日下午在苗栗市南苗街頭，攔截圍捕3名車手，訊後依詐欺及洗錢防制法罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。圖／苗栗警察分局提供
苗栗警察分局24日下午在苗栗市南苗街頭，攔截圍捕3名車手，訊後依詐欺及洗錢防制法罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。圖／苗栗警察分局提供
苗栗警察分局24日下午在苗栗市南苗街頭，攔截圍捕3名車手，訊後依詐欺及洗錢防制法罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。圖／苗栗警察分局提供
苗栗警察分局24日下午在苗栗市南苗街頭，攔截圍捕3名車手，訊後依詐欺及洗錢防制法罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。圖／苗栗警察分局提供

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