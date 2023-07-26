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影／屁孩深夜聚集澎湖停車場 掰彎防撞桿撞屁股還呻吟「爽」

聯合報／ 記者古和純王勇超／高雄即時報導

一群年輕男子7月25日深夜聚集在澎湖縣白沙鄉通樑古榕旁停車場，其中有人翹起屁股，讓其他人不斷凹折俗稱「棒棒糖」的防撞桿撞擊屁股，有人在旁發出呻吟聲說「爽，再來！」還有人拿手機錄影。網友說，「性癖可以冷門但不可以邪門！」轄區警方表示，已派人加強巡邏。

臉書粉絲專頁「澎湖交通觀察日誌」昨夜貼出一段55秒影片，內容是一群穿夾腳拖、短褲的年輕男子，在畫有停車格的水泥地，輪流讓其他人掰彎防撞桿來撞擊屁股，當被掰彎的防撞趕回彈打到屁股時，還有人刻意發出呻吟：「爽！」「肛門啊，我要肛門！」也有人發出嘻笑聲。

影片中一名男子翹起屁股，被其他人凹折防撞桿連續撞擊臀部，過程中該男子站定的位置一度離防撞桿稍遠，還被人用雙手扶著腰際，叫他「你過來一點！」「滑掉了！」他至少被撞了8次臀部才起身換人，接替的男子還說「幫我試看看！」

澎湖交通觀察日誌貼出這段影片表示，「嘿嘿，澎湖國的人才還是很多！」不只有「三角錐破壞者」，現在又出現「棒棒糖特殊愛好者」， 經比對影片，棒棒糖遭侵犯第一現場應該是通樑古榕旁停車場。

澎湖交通觀察日誌說，「不知道棒棒糖最後有沒有損壞，但我可以確定這棒棒糖在當晚絕對永生難忘，畢竟..遭到強迫..，它可能猜想的到被車輛撞擊而結束這一生，但它絕對想不到，這輩子，它會用來撞屁股。」

澎湖交通觀察日誌表示，性癖可以冷門但不可以邪門，如果真的有需要，網路上買的到，這個東西的正確名稱是防撞桿(俗稱棒棒糖)，希望有幫助到這類型的朋友們，買一根回家用，不要摧殘路上的公物，拜託了，各位澎湖的奇才。

影片曝光後，也引起網友議論。有人說，「不如直接坐下去不是更爽！」「在那邊敲股溝有何感覺」也有人替防撞桿抱不平，表示防撞桿如果會表達，一定會說「me too」。

澎湖縣政府警察局白沙分局也在貼文底下留言表示，已責請轄區通梁派出所加強該地點巡守，呼籲民眾發現不法或脫序行為，可以撥打派出所電話或110報案。

男子輪流翹起屁股，讓其他人掰彎防撞桿來撞擊屁股。圖／翻攝自澎湖交通觀察日誌
男子輪流翹起屁股，讓其他人掰彎防撞桿來撞擊屁股。圖／翻攝自澎湖交通觀察日誌
男子的屁股被回彈的防撞桿撞到時，一旁有人發出呻吟及嘻笑聲，也有人說：「爽！」圖／翻攝自澎湖交通觀察日誌
男子的屁股被回彈的防撞桿撞到時，一旁有人發出呻吟及嘻笑聲，也有人說：「爽！」圖／翻攝自澎湖交通觀察日誌
一名男子翹起屁股，讓同伴掰彎防撞桿撞擊屁股。圖／翻攝自澎湖交通觀察日誌
一名男子翹起屁股，讓同伴掰彎防撞桿撞擊屁股。圖／翻攝自澎湖交通觀察日誌

澎湖縣 停車場

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