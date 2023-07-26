照顧者58歲兒身亡 8旬母餓到險沒命

淡水區1名獨自照顧久病臥床老母的58歲藍姓男子，昨天上午被發現在家死亡多日，母親虛弱躺在房間床上無法言語，可能已數日未進食。記者林昭彰／翻攝

新北市淡水昨又發生老老相依的長照悲歌。58歲藍姓男子照料臥床的88歲許姓老母親，卻疑似跌倒身亡，許婦約3天無人餵食，被發現時奄奄一息已無法說話，差點沒命。死者疑有慢性病，警方初步排除他殺，二人親屬已北上協助料理後事。

淡水警分局昨天11時20分許接獲新興里長吳錦泉報案，因里民發現中山北路1段247巷某戶民宅2樓傳出異味，且已多天沒看到人員進出。里長會同警方破門進入，發現藍男倒臥屋內沙發發出屍臭，研判已死亡多日；許姓婦人躺臥床上行動不便，因數日未進食已虛弱到無法言語，救護人員趕緊將她送往淡水馬偕醫院急救。

據了解，死者在家排行老三，單身買房住在淡水，同時照料老母親，大哥住高雄、二姊住台南。

新北市社會局表示，初步了解藍男獨自照顧母親，這對母子沒有新北市社福身分，也無脆弱家庭通報，許婦領屏東縣老農津貼。區公所已聯繫上許婦住高雄大兒子及媳婦和住台南的二女兒，大兒子昨已北上。

62歲大哥說，他已很久沒和弟弟聯絡，不清楚弟弟的近況，母親的戶籍在屏東，因年邁體弱長期臥床，平常與妹妹同住。近期妹妹家裡有事，今年4月將母親送到淡水，暫由弟弟照顧，沒想到發生意外，母親疑似近3天沒進食，有脫水和輕微腎衰竭現象，醫師診治後，狀況已比較穩定。

原本警方從藍姓男子屍體狀況推測死亡將近1周，但鄰居說，藍男平時不太與人互動，見面也不太打招呼，先前大家都以為藍男獨居，沒想到家中還有臥床的高齡母親。藍男7月23日凌晨5時多還曾出門買早餐，在大門前摔倒疑撞到頭部，痛得不斷揉頭，當下連門都無法開，鄰居還協助藍男開門，沒想到再也沒看過藍男出門。