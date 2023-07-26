新竹五峰鄉山區溪水暴漲 2釣客罹難

范男與友人前往鬼澤山步道祕境釣魚，疑遇溪水暴漲，二人逃避不及遭水沖走身亡。圖／新竹縣消防局提供 五十四歲范姓男子與五十歲李姓友人，前天相約到五峰鄉上坪溪鬼澤山步道祕境釣魚，疑遇上大雨溪水暴漲，二人逃避不及溺斃；遺體昨天相繼尋獲，李男被繩索纏住死亡，范男卡在綁繩索的石頭縫中，檢警今天相驗釐清死因。

當地為桃山村洞口部落，是鬼澤山步道起點，下方雙溪吊橋下上坪溪河床是當地釣魚祕境，只有部落原住民才知道。

居民說，該處十年前也曾發生類似意外，從裝備和架設繩索狀況看來，二人並非釣魚新手。

新竹縣消防局指出，李、范二人前天一早相約前往祕境釣魚，傍晚家屬聯繫不到人，當晚九時許報案，因天色太晚，消防局昨天清晨出動九人搜救，到現場只見李男被繩索纏住死亡，釣魚點下游約一百公尺處發現范男背包。

警、消會同當地村民擴大搜尋，昨天下午一時許，在發現李男遺體及二人綑綁繩索的大石頭縫隙中發現范男，范男因一度遭湍急水流沖沉到水裡，搜救人員才未即時發現。

據調查，范男為新竹馬胎部落泰雅族原住民，多年前與妻小搬到竹北市，開計程車為生；李則是台北人，二人為好友。

消防局說，近來山區午後雷陣雨，研判二人是因遇到上坪溪突暴漲、水位竄高，加上水流湍急，撤離不及發生意外；真正原因交檢警釐清。