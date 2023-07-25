高雄男偷2牌照「塗白改號碼」 遇警逃竄上國道慘自撞護欄

高雄市左營區1名黃姓車主，轎車2面牌照失竊，警方調閱相關監錄系統畫面，發覺疑常姓男子涉嫌偷走牌照，追查多日，今晚發現常男駕駛轎車，牌照似變造過，攔車時，常男卻加速逃竄，警方隨即追上國道10號，常男最後自撞護欄被捕。

據了解，常姓男子（51歲）7月中旬，在高雄市左營區翠華路，涉嫌偷走黃姓車主的2面轎車牌照，車主報案後，警方由監錄系統畫面，發現疑常姓男子涉案，但多日找不到常男，直到隔了1周，今晚在左營區城峰路與東門路口，發現常男的轎車正停紅燈，而且遇竊的牌照其中2個號碼，已被塗白後再以黑漆另改號碼。

高雄市警左營分局啟文派出所員警，上前要攔下常姓男子的轎車，不料，常男一見員警靠近，竟加速逃竄，往國道10號高架橋衝去。

員警隨即通報支援警力攔截，警車追上國道10號，在今7時40分許，常男加速要甩開警車，卻在國道10號東向西2公里處自撞護欄。常姓男子棄車要逃，立刻被隨後趕到的員警制伏，逮捕到案。全案依竊盜罪嫌查辦。