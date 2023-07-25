疑車輛打滑擦撞 國3關廟段傍晚發生2起交通事故

台南國道3號傍晚發生兩起事故，事發在關廟路段北上364.2公里處，31歲洪姓男子駕駛轎車內側車道，疑似車輛打滑，往中間車道29歲謝男的轎車擦撞。同一時間，後方中間車道的25歲林女看見前方事故急煞，導致後方30歲江男從後方追撞。所幸兩起車禍僅有30歲江男手部擦挫傷，他的家屬無明顯外傷。兩人皆送高雄義大醫院救護。至於第一起事故，國道警察第八公路大隊善化分隊將調閱監視器，釐清詳細肇責原因。

第一起事故發生在今天傍晚6點13分，31歲洪姓男子駕駛轎車內側車道，疑似車輛意外打滑，偏向中間車道。擦撞上謝男車輛。兩台車分別往內側及外側車道偏移。洪男的車輛左右均呈現損傷。謝的車體僅左側出現擦損，兩人皆無受傷。

不過雙方各說各話，又無行車紀錄器釐清原因。國道警察第八公路大隊善化分隊將調閱監視器，釐清詳細肇責原因。

事發同時，後方中間車道行駛的林女，眼見前方事故，立即急煞。忽然一聲「碰！」江男從後方追撞。兩車分別車尾及車頭都凹陷。

所幸江男手部擦挫傷，同行的家屬無明顯外傷。國道警察第8公路大隊善化分隊獲報後，緊急調請高雄燕巢、田寮分隊、崇德駐地就近救護，目前已經將江和他家屬送往高雄義大醫院救治與觀察。