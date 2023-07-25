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抓交替？嘉南大圳又見浮屍 消防員一眼認出「同地點」

聯合報／ 記者黃于凡呂慧瑜／嘉義即時報導

嘉南大圳又驚見浮屍。48歲林姓男子今晚落水溺斃，留下機車在路旁，被家人發現報警；地方居民傳言，該處才剛發生溺水事故，疑在抓交替。消防隊員獲報後下水打撈，不到20分鐘就找到人，但男子已明顯死亡，未送醫。

消防員晚上7點多獲報到場，一眼就認出是今年5月才剛發生溺斃地點，因水面無波動流速，男子就漂浮在水上，下水打撈只花不到20分鐘就完成，但拉上岸後發現，男子已明顯死亡、未送醫，家屬被通知到場確認。

據了解，男子將機車停在嘉南大圳旁，手機、鑰匙及錢包等隨身物品都留在車上，其家人根據手機定位到場後只見機車，找不到人心急如焚，報警請求協助，沒想到再見面已天人永隔，十分難以接受。

地方居民說，那個地點很詭異，常常有人跳下去，同一處去年有名女性溺斃死亡，今年5月也有名男性溺斃，地方傳聞嘉南大圳有「抓交替」的說法，在鬼月前又發生意外，更加深大家對抓交替看法。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

嘉南大圳今晚傳有人溺斃，消防員下水將人拉上岸。記者呂慧瑜／翻攝
嘉南大圳今晚傳有人溺斃，消防員下水將人拉上岸。記者呂慧瑜／翻攝
嘉南大圳今晚傳有人溺斃，消防員下水將人拉上岸。記者呂慧瑜／翻攝
嘉南大圳今晚傳有人溺斃，消防員下水將人拉上岸。記者呂慧瑜／翻攝
嘉南大圳今晚傳有人溺斃，消防員下水將人拉上岸。記者呂慧瑜／翻攝
嘉南大圳今晚傳有人溺斃，消防員下水將人拉上岸。記者呂慧瑜／翻攝

家人 鑰匙 鬼月

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