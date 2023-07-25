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吉普車衝入對向車道「立在水溝上」 3男送醫1命危

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

颱風來襲，台東縣鹿野鄉瑞源村今天傍晚發生交通事故，一輛吉普車從鹿野往台東市方向行駛，行經瑞景路一段時疑因車輛故障，失速衝入對向車道，猛烈重擊後，轉向豎立在水溝上，恰巧卡在燈桿前方，車上3名男子送醫，其中1人傷勢嚴重。

下午4點50分左右，瑞景路一段119號以北30公尺處，一輛休旅車翻覆在路旁交通事故，車上3人受傷，其中1人傷勢嚴重，一度失去呼吸心跳。

警方初步調查，小客車因不明原因衝入對向車道翻覆，因撞擊力道猛烈，擋風玻璃全碎，車子也嚴重變形，連同駕駛及乘客共3人全送醫，2人送往台東馬偕醫院，1人送關山慈濟醫院，事故原因尚待釐清。

目擊者說，3人疑是除草工人，車內遺留機具及油料，事故時已無下雨，傷患被救出時受到驚嚇，一時之間也搞不清楚為何會衝撞對向車道，不過吉普車的左後輪疑似鬆脫分離，不排除車輛零件故障導致意外發生。

台東縣鹿野鄉瑞源村今天傍晚發生一起嚴重的交通事故，吉普車衝撞後嚴重變形，玻璃碎滿地。記者徐白櫻／翻攝
台東縣鹿野鄉瑞源村今天傍晚發生一起嚴重的交通事故，吉普車衝撞後嚴重變形，玻璃碎滿地。記者徐白櫻／翻攝
吉普車疑因車輛故障，失速衝入對向車道，最後立在水溝上。記者徐白櫻／翻攝
吉普車疑因車輛故障，失速衝入對向車道，最後立在水溝上。記者徐白櫻／翻攝

台東 車道

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